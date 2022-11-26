В Краснодаре открылись 10 ярмарок выходного дня Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре открылись 10 ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Посетить торговые площадки жители и гости города могут с 8:00 до 15:00. Ярмарки работают по улицам:

Архитектора Ишунина (около дома № 7/1)

Буденного (между Красной и Рашпилевской)

Уральской (около дома № 170/7)

им. Евдокии Бершанской (рядом с домом № 216/1).

им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11)

им. Дзержинского (вблизи дома № 213)

им. Каляева (вблизи дома № 198)

Бургасской (вблизи дома № 31/1)

Одесской (вблизи дома № 48).

Дополнительная торговая площадка открылась на улице Восточно-Кругликовской - вблизи дома № 38.

– Оператором ярмарок выходного дня в Краснодаре выступает МУП «Карасунский». На каждой ярмарке организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - сообщили в пресс-службе администрации города

Отмечается, что на ярмарки выходного дня привезли 600 производителей из 16 районов региона.