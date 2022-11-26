На Кубани 16-летний подросток угнал машину отца

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16-летний подросток из станицы Советской Новокубанского района сел за руль отцовской «Оки» и гонял по улицам. Но долго колесить ему не удалось. Правонарушение заметили полицейские и остановили машину.

- Подросток был отстранен от управления, к месту остановки автомобиля была вызваны родители нарушителя, - сообщили в пресс-службе ГИДББ по Краснодарскому краю.

Автомобиль, за рулем которого был школьник, отправили на спецстоянку. Теперь родители будут платить штрафы. За езду без прав их сыну грозит от 5 до 15 тысяч рублей. К тому же за передачу руля несовершеннолетнему предусмотрено наказание 30 тысяч рублей.

Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.