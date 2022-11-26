В Екатеринодарской епархии создали футбольный клуб «Кубанская митрополия»

Команда Кубанской митрополии выступит на чемпионате Краснодара. Фото: пресс-служба епархии.

Футбольный клуб «Кубанская митрополия» появился в Екатеринодарской епархии.

Он создан по инициативе председателя комиссии по вопросам физкультуры и спорта епархии священника Артемия Соловьева с благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

– Команда будет участвовать в первенстве Краснодара в формате пять на пять, – рассказали «КП»-Кубань» в комиссия по вопросам физической культуры и спорта епархии. – Среди целей клуба – популяризация здорового образа жизни и налаживание диалога между спортивной общественностью и церковью.