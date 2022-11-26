Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 6:44

В Екатеринодарской епархии создали футбольный клуб «Кубанская митрополия»

В команду вошли священнослужители, прихожане и пономари храмов Краснодара
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Команда Кубанской митрополии выступит на чемпионате Краснодара. Фото: пресс-служба епархии.

Команда Кубанской митрополии выступит на чемпионате Краснодара. Фото: пресс-служба епархии.

Футбольный клуб «Кубанская митрополия» появился в Екатеринодарской епархии.

Он создан по инициативе председателя комиссии по вопросам физкультуры и спорта епархии священника Артемия Соловьева с благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

– Команда будет участвовать в первенстве Краснодара в формате пять на пять, – рассказали «КП»-Кубань» в комиссия по вопросам физической культуры и спорта епархии. – Среди целей клуба – популяризация здорового образа жизни и налаживание диалога между спортивной общественностью и церковью.