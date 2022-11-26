Вина Кубани вошли в десятку лучших в России Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вина Кубани вошли в десятку лучших в России. В Москве подвели итоги пятого «Винного гида России», сообщают в пресс-службе Минпромторга.

В 2022 году эксперты оценивали 500 образцов вин в ценовой категории до тысячи рублей. Особое внимание обращено на напитки до 600 рублей за 0,75 литра.

Как отмечают эксперты, результаты исследования показали, что цена и качество не всегда взаимосвязаны. Недорогие напитки не уступают дорогим винам.

Так, ТОП-3 в категории красных сухих вин заняли напитки, произведенные на Кубани. Одно из вин, выпускаемых в регионе, также вошло в четверку лучших красных полусладких.

В категории ТОП-3 белых сухих вин кубанские напитки расположились на первом и третьем местах, а среди полусухих белых вин – на втором.

Два кубанских напитка также вошли в четверку лучших в категории полусладких белых вин.

- С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству: если в предыдущие годы в ТОП-10 вин входила продукция 3-4 производителей, то сейчас в первой десятке вина 8 компаний – с Кубани, из Крыма, долины Дона, - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.