В Краснодаре прошло совещание по профилактике наркозависимости в регионе

Участниками совещания стали более 100 человек Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло совещание по реализации антинаркотической политики в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, за год краевая и 44 муниципальные антинаркотические комиссии провели 158 заседаний. Участники рассматривали профилактику наркомании, результаты борьбы с незаконным оборотом наркотиков, лечение и реабилитацию наркозависимых, в том числе отравления и передозировки с летальным исходом.

Для борьбы с наркоманией в регионе проводят антинаркотические мероприятия - «Сообщи, где торгуют смертью!», «Мак», «Наркотрафарет», «Набат», «Дети России». А в муниципалитетах региона организован месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

- Достаточно стабильная наркообстановка в 2022 году фиксируется на территории Выселковского, Ейского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Курганинского, Лабинского, Славянского, Темрюкского Тихорецкого и Усть-Лабинского районов, - отметил на совещании вице-губернатор Александр Власов.