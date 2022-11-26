Более 23 тысяч краснодарцев сдали ГТО Фото: krd.ru

Более 23 тысяч жителей Краснодара сдали ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, за девять месяцев значки «отлично» получили 1689 человек. Еще 1631 участник успешно выполнил нормативы.

Для сдачи ГТО желающим необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, получить медицинский допуск. После этого участнику нужно записаться на выполнение нормативов в муниципальном центре тестирования.

Пройти испытания можно в Дворце спорта «Олимп» по улице Береговой, 144, учебно-спортивном комплексе «Покровские озера» на Карасунской набережной, 30. Сдать ГТО также предлагают в тире ДОСААФ по улице Береговой, 11, в бассейне Дома спорта «Динамо» по улице Красной, 192 и в детском бассейне по улице Яна Полуяна, 40/2.

- Чтобы популяризировать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс и привлечь горожан к систематическим занятиям спортом, в городе проводятся фестивали ГТО среди молодежи, студентов, семейных команд и чемпионов, проходят конкурс рисунков «ГТО всей семьей», поделок «Жизнь в стиле ЗОЖ вместе С ГТО» и конкурс на лучший видеоролик «Ты в ГТО, ты в теме!» - рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.