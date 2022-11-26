На Кубани мужчина застрелил собаку на глазах у ребенка Фото из архива КП

На Кубани мужчина застрелил собаку на глазах у ребенка. Об этом случае сообщили в соцсетях волонтеры благотворительной организации «Добрые руки» из Туапсе.

Все произошло в селе Кривенковском Туапсинского района. По словам волонтеров, молодой парень произвел два выстрела в пса на глазах у 12-летнего ребенка. После первого нажатия на курок собака попыталась спрятаться во дворе. Но мужчина догнал ее и выстрелил второй раз.

- Расправившись с собакой, далее он продолжал выкрикивать в адрес, что придет и решит вопрос тем же путем с остальными двумя, - рассказали волонтеры.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.