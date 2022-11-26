На Кубани за сутки выявили 99 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 99 новых случаев заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 92 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 28 положительных результатов, в Крымском районе - 8, в Динском - 5, в Анапе, Ейском, Каневском и Славянском районах - по 4. По 3 жителя заболели в Армавире, Сочи, Новороссийске и Красноармейском районе.

По 2 пациента прибавилось в Горячем Ключе, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

По одному новому заболевшему - в Геленджике, Абинском, Белоглинском, Белореченском, Гулькевичском, Кавказском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском, Северском, Староминском, Тбилисском, Темрюкском и Успенском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 4 человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.