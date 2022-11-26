Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Жительница Анапы украла из супермаркета 4 банки икры и 10 пачек масла. Наживу она спрятала в карман куртки и беспрепятственно вышла из магазина. В этот момент женщину заметили сотрудники Росгвардии. Им показалось, что она ведет себя подозрительно.

- При виде патрульного автомобиля анапчанка резко изменила направление движения и ускорила шаг. Следом за ней на улицу выбежал охранник гипермаркета, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Скрыться любительнице деликатесов не удалось. Она была доставлена в отдел полиции. Там выяснилось, что женщина уже отсидела за кражу.

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