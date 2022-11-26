Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре прошли совместные учения МЧС и городской службы спасения. По легенде, из-за снега и сильного ветра была перекрыта федеральная трасса М4 «Дон». На участке образовалась пробка, несколько машин попали в ДТП.

Во время учений спасатели отработали навыки помощи пострадавшим в дорожных авариях, затушили автомобиль. Также специалисты приступили к эвакуации людей, развернули теплые палатки и организовали питание.

- Совместные учения показали нам, что городские спасатели готовы спасти людей, обогреть и переместить в безопасную зону. Подобные учения мы будем проводить на протяжении всего зимнего сезона, - рассказал начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Подобные учения проводят для того, чтобы обеспечить безопасность на дорогах в холодное время года.