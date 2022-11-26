В Краснодарском крае тушить лесные пожары будут с помощью кранов-манипуляторов и тягачей

Современную технику передали лесным инспекторам. Фото: министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Государственные лесные инспекторы Краснодарского края получили по нацпроекту «Экология» новейшее автоматизированное оборудование для тушения лесных пожаров в сложных условиях.

Армавирские инспекторы получили бульдозер на колесном шасси «Станислав-704-04», который позволит рыть опорные полосы при тушении лесных пожаров. В Туапсе передали седельный тягач «МАЗ 643028-570-020» с полуприцепом (тралом) для транспортировки гусеничной и специальной техники массой от 10 до 30 тонн.

Каневская лесопожарная станция получила полноприводной грузовик ГАЗ «Садко Некст». В Горячий Ключ и Новороссийск отправились грузовики «Урал УЗСТ 483В-30» с кранами-манипуляторами, которые будут доставлять средства тушения к местам лесных пожаров.

– Внедрение новой техники позволит сократить время доставки личного состава и средств тушения к местам лесных пожаров, – рассказали «КП»-Кубань» в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. – До конца года лесопожарные станции региона получат еще три грузовика с кранами-манипуляторами, бульдозер, седельный тягач и другую технику.