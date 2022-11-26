В ДТП под Краснодаром погибли два человека, еще двое получили травмы

Авария произошла на трассе "Краснодар-Ейск". Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Вечером 25 ноября под Краснодаром произошла авария, в которой погибли два человека. 25-летний водитель ВАЗ 21061 выехал на встречную полосу под запрещающий знак. Его автомобиль на полной скорости врезался в иномарку. Удар был такой силы, что жертв избежать не удалось.

- Водитель и 26-летняя пассажирка скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

30-летний мужчина, который также находился в салоне отечественной легковушки, был доставлен в Динскую ЦРБ. У него много травм и переломов.

Водитель иномарки от госпитализации отказался.