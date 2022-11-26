Центр Краснодара частично остался без отопления и горячей воды из-за аварии Фото из архива КП

Центр Краснодара частично остался без отопления и горячей воды. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина отключения – скрытая утечка подземной теплотрассы по улице Орджоникидзе, 69, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, тепла и горячей воды нет в домах по улицам Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназическая, Ленина, Леваневского.

Без теплоснабжения остаются также жители улиц Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьская, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.