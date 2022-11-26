Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 10:41

Центр Краснодара частично остался без отопления и горячей воды из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Центр Краснодара частично остался без отопления и горячей воды из-за аварии Фото из архива КП

Центр Краснодара частично остался без отопления и горячей воды из-за аварии Фото из архива КП

Центр Краснодара частично остался без отопления и горячей воды. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина отключения – скрытая утечка подземной теплотрассы по улице Орджоникидзе, 69, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, тепла и горячей воды нет в домах по улицам Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназическая, Ленина, Леваневского.

Без теплоснабжения остаются также жители улиц Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьская, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.