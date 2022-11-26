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НовостиОбщество26 ноября 2022 11:10

Жителей Кубани предупредили о похолодании с 28 ноября

На смену дождям придет понижение температур
Светлана ОВДЕЙ
Жителей Кубани предупредили о похолодании с 28 ноября Фото из архива КП

Жителей Кубани предупредили о похолодании с 28 ноября Фото из архива КП

Жителей Кубани предупредили о похолодании в регионе. Понижение температур ожидается уже с начала следующей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В выходные в крае местами пройдут небольшие дожди из-за преобладания циклонического типа циркуляции воздушных масс. Столбики термометров в Краснодаре остаются на уровне +10-12 градусов, в Сочи - +14-16 градусов.

Но уже с понедельника, 28 ноября, осадки прекратятся. Тем временем температура воздуха в Краснодаре днем опустится +6-7 градусов, а по ночам - до 0 градусов. В Сочи столбики термометров достигнут + 15-17 градусов, по ночам - около +10.