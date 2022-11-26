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НовостиОбщество26 ноября 2022 12:08

Школьников Кубани приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

Выполнить задания можно с 29 ноября по 26 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Школьников Кубани приглашают поучаствовать онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьников Кубани приглашают поучаствовать онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьников Кубани приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Она стартует 29 ноября и продлится до 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К участию приглашают учащихся 1-9 классов. Ребята могут проверить знания основ безопасного и эффективного использования цифровых устройств и ресурсов, внимание и логическое мышление. Для выполнения заданий нужен компьютер или планшет с Интернетом.

Олимпиада пройдет на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. После выполнения зданий участникам вручат дипломы, грамоты или сертификаты.