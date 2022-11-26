Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открыли первую в России мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох». Здесь можно увидеть фотографии, видео, карты, плакаты и архивные документы, рассказывающие об истории соседнего государства.

Просветительский проект охватывает большой исторический период. Материалы размещены в 10 залах парка «Россия – Моя история».

- Эта выставка дает объективный и непредвзятый взгляд на вещи. Россия и Украина всегда были едины. У нас - общая вера, традиции, культура. Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, сегодня мы обращаемся к истории, - сказала министр культуры Кубани Виктория Лапина.

Экспозиция будет работать до 18 декабря.