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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:05

Из Краснодарского края в Донбасс казаки доставили 16 тонн гуманитарной помощи

Груз передали жителям ДНР, военным, добровольцам и мобилизованным
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Кубанские казаки доставили очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские казаки доставили очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Собранную кубанцами гуманитарную помощь: именные посылки, теплые вещи, постельные принадлежности, предметы гигиены и продукты питания, детские письма и рисунки доставили жителям ДНР, казакам-добровольцам отряда «Кубань» (БАРС-11) и мобилизованным из Краснодарского края и Республики Адыгея.

Гуманитарный груз весом более двенадцати тонн собрали казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. Казаки Екатеринодарского казачьего отдела собрали две тонны теплых вещей, термобелья, продуктов и предметов первой необходимости для Запорожской области.

Казаки и инициативная группа «Своих не бросаем» села Бойкопонура Калининского района приготовили посылки для защитников Херсонской области и ДНР, а также для одного из военных госпиталей. Несколько казачьих классов школ региона также собрали посылки в Донбасс.

– С начала специальной военной операции в Донбасс отправлено у свыше 620 тонн гуманитарных грузов. Казаки помогают жителям освобожденный территорий и казакам-добровольцам вещами, продуктами питания, питьевой водой и техническими средствами, – цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края заместителя губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. – Гуманитарная помощь отправляется из районных обществ в зону специальной военной операции ежедневно.