Мэр Сочи провел встречу с руководителями СМИ Фото: пресс-служба городской администрации

Мэр Сочи провел встречу с руководителями СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участники совещания подвели предварительные итоги работы средств массовой информации. Так, за счет освещения выборов депутатов ЗСК седьмого созыва в Сочи отмечена высокая явка избирателей. Кроме того, СМИ оперативно сообщают о строительстве соцобъектов, выполнении программы комплексного развития города, разработке Генплана курорта.

В настоящее время основной темой остается поддержка семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в спецоперации.

– Мы с вами вместе проходим серьезный исторический период. Поддерживаем семьи сочинцев – участников СВО и самих защитников Отечества. Еще раз сверим часы и программы работы, чтобы не допустить фейков и провокаций в информационном поле. Безопасность, в том числе безопасность информации, сегодня превыше всего, - отметил Алексей Копайгородский.

Следующее заседание Совета руководителей СМИ пройдет в День российской печати. Главе города представят редакционные планы на 2023 год.