В Сочи школьники строят копию города в Minecraft

Ребята уже подготовили Зимний театр, Морской вокзал и часть Курортного проспекта Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи школьники строят город в Minecraft. Учащиеся воссоздают копию курорте в масштабе 1 к 1. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Строительством Сочи в компьютерной игре занимаются 14-летний Илья Тронягин и 17-летний краснодарец Владислав Занегин. Ребята уже подготовили Зимний театр, Морской вокзал и часть Курортного проспекта. Совсем скоро учащиеся приступят к строительству в Minecraft набережной Сочи, Дагомыса и Олимпийского парка.

Отмечается, что в работе школьники анализируют местность, ландшафт, изучают историю зданий.

- Уже сейчас у них есть предложения по модернизации городской среды. В будущем такие специалисты сделают жизнь горожан более комфортной, - отметил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

В настоящее время команда участвует в международном проекте «Build the Earth», нацеленном на воссоздании в Minecraft Земли.

- Только в «Discord» за нами следят более шести тысяч зрителей. В следующем году планирую поступать на архитектора, чтобы воплотить собственные идеи не только на игровом поле, – поделился Владислав Занегин.