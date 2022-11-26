Мэр Сочи встретился с матерями участников спецоперации Фото: пресс-служба городской администрации

Мэр Сочи встретился с матерями участников спецоперации. Встречу приурочили к предстоящему Дню матери. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Ваши сыновья по зову Родины, по велению сердца встали на защиту мира в новых регионах России. Ваши мужество, терпение и любовь хранят их, укрепляют дух, придают сил. Спасибо, что воспитали настоящих мужчин, славных защитников Отечества и своего народа, - поблагодарил женщин Алексей Копайгородский.

В Сочи организована служба по вопросам помощи и сопровождения семей участников спецоперации. Каждой из них адресную помощь оказывает закрепленный социальный работник.

Матери участников спецоперации, в свою очередь, поблагодарили за поддержку как самих бойцов, так и их семей.