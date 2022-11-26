Многодетным мамам вручили благодарственные письма и подарки Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре многодетным мамам вручили благодарности в преддверии праздника. Мероприятие прошло в концертном зале Межшкольного эстетического центра, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благодарственные письма администрации города и подарки мамам вручил мэр Евгений Наумов. Всего их получили 14 женщин. Участников мероприятия также поздравили творческие коллективы с номерами, посвященными Дню матери.

- У мам нет выходных, отпусков, они всегда заботятся о своих детях, желая им самого лучшего. Даже после того, когда вырастают ее дети, ей провозят внуков. Огромную благодарность хочу выразить абсолютно каждой маме. А нам, детям, я хочу сказать, что мы обязаны вас любить и никогда не скупиться на доброту и нежность, - отметил Евгений Наумов.

Всего в Краснодаре насчитывается более 17 тысяч многодетных семей.