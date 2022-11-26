В музыкальную школу для слепых детей Армавира закупили новые инструменты

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей Армавира закупили новые инструменты. Их приобрели по нацпроекту «Культура». Теперь юные музыканты могут играть на рояле и пианино «Николай Рубинштейн», аккордеоне, балалайке-контрабасе, домре, балалайке прима, ударной установке, барабане, баяне, а также гитаре Barcelona.

- Средства выделили из федерального и краевого бюджетов, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Учащиеся уже сыграли на инструментах на концерте-презентации.

Помимо этого, библиотека специализированной школы пополнилась учебниками, в классах установлена новая мебель и современное оборудование. Это интерактивная панель и пособия, ноутбук, мультимедийный экран, проектор и метроном.