В Краснодаре подрядчики затягивают сроки по строительству школы и двух детских садов Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре подрядчики затягивают сроки по строительству школы и двух детских садов. Ход работа проверил глава города Евгений Наумов.

В настоящее время в Знаменском строят школу на 1,1 тысячи мест и детский сад на 120 мест. В Новознаменском возводят школу на 300 мест и детсад на 230 мест. Но по всем учреждениям, кроме школы в Знаменском, подрядчики срывают сроки.

- Сроки по детсаду на 120 мест могут затянуться минимум на 60 дней, по остальным объектам ситуация не лучше. Поставил задачу - до конца года достигнуть реального сдвига в процессе. Отговорки и слишком амбициозные заявления слышать не намерен, - написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Уточняется, что очередной выезд на объекты состоится 15 декабря.

- Хочу лично проконтролировать и удостовериться, что задачу услышали и ситуацию исправили, - добавил глава города.

Евгений Наумов также поручил проконтролировать установку освещения по периметру школы на 1,1 тысячи мест и проработать возможность приватизировать землю между учреждением и садом. Отмечается, что на участке может появиться еще один соцобъект.