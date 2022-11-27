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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:03

Экстренные службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за непогоды

На курорте прогнозируют сильный дождь 27 ноября
Ева МУР
Непогода обрушится на курорт

Непогода обрушится на курорт

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Экстренные службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за непогоды. Такое поручение сделал глава города Алексей Копайгородский в связи с прогнозом синоптиков.

- В ближайшие 3-6 часов очи накроет сильный ливень, возможна гроза, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Вся водооткачивающая техника дежурит в поймах рек, по улицам города курсируют автомобили спасателей.

Напомним, летом 2022 года после ливней потоком грязевой воды в море унесло семерых туристов из Ставропольского края. Четверо, среди которых трое детей, не найдены до сих пор.