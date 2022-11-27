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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:11

Центр Краснодара остался без тепла и воды

В городе случилась авария на улице Орджоникидзе, 69
Ева МУР
Отопления в домах нет из-за порыва сетей

Отопления в домах нет из-за порыва сетей

Центр Краснодара остался без тепла и воды. В городе случилась авария на улице Орджоникидзе, 69.

Помимо жителей улицы Орджоникидзе, отопление отключили для домов с улиц Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанская набережная, Пушкина.

На месте работают ремонтные бригады.

- Помпами откачивается вода. Время устранения аварии станет понятно, когда будет найдена причина аварии. Очевидно, что участок теплотрассы необходимо восстанавливать, - уточнил главный инженер теплоснабжающей компании Александр Казаков.

На месте ход восстановительных работ контролируют замглавы города и руководство департамента городского хозяйства.