Глава Адыгеи поздравил жительниц республики с Днем матери

27 ноября в России празднуют светлый праздник День матери Фото: Мария ЛЕНЦ

По всей России 27 ноября отмечают День матери. В этот душевный праздник с пожеланиями к жительницам Адыгеи обратился глава республики.

- Этот праздник наполнен светлыми и приятными чувствами, признательностью и уважением ко всем, кто растит и воспитывает детей, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов выразил признательность всем мамам Адыгеи, которые воспитывают новое поколение. И вкладывают в детей традиционные ценности для становления достойными гражданами.

Также глава республики пожелал мамам и бабушкам крепкого здоровья и семейного благополучия. А их детям и внукам успехов.