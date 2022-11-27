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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:25

Глава Адыгеи поздравил жительниц республики с Днем матери

Мурат Кумпилов пожелал мамам и бабушкам здоровья и семейного благополучия
Валерия ГОДОВНИКОВА
27 ноября в России празднуют светлый праздник День матери

27 ноября в России празднуют светлый праздник День матери

Фото: Мария ЛЕНЦ

По всей России 27 ноября отмечают День матери. В этот душевный праздник с пожеланиями к жительницам Адыгеи обратился глава республики.

- Этот праздник наполнен светлыми и приятными чувствами, признательностью и уважением ко всем, кто растит и воспитывает детей, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов выразил признательность всем мамам Адыгеи, которые воспитывают новое поколение. И вкладывают в детей традиционные ценности для становления достойными гражданами.

Также глава республики пожелал мамам и бабушкам крепкого здоровья и семейного благополучия. А их детям и внукам успехов.