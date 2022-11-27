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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:32

В Краснодаре строители срывают сроки сдачи школ и детсада

Укладывается в них только одно будущее учебное заведение
Ева МУР
Строители срывают сроки. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Строители срывают сроки. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Мэр раскритиковал срыв сроков строительства большинства школ в Краснодаре. В них уложился только один подрядчик.

- Лично вижу, что по трем объектам затягивается стройка, и их сдача к назначенным срокам не произойдет. Сроки затягиваются сразу на два месяца в одном из детсадов, по остальным объектам не лучше. Необходимо процесс ускорить, поставил такую задачу перед ведомствами и подрядчиками. Отговорки слышать не хочу, - написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Напомним, финансируются стройки соцобъектов по нацпроекту "Образование". В Краснодаре одномоментно возводятся сразу 55 соцобъектов. И только одна школа на 1100 мест в поселке Знаменском строится по плану и в срок.