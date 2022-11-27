Во время трансляции рассказали о работе общественного транспорта в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦУР Адыгеи в прямом эфире обсудили работу общественного транспорта в республике. На вопросы местных жителей в прямом эфире ответил первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Рамазан Ляфишев.

Жители Майкопа обращались с вопросами о дополнительных рейсах через микрорайоны «Восход», «ЦКЗ» и «Михайлова».

- Касательно организации пассажирских перевозок в вечернее время, проблема соблюдения графиков и интервалов движения действительно существует. Мы работаем в данном направлении. Утренние городские маршруты начинают свою работу с 6 утра. Чтобы добавить более ранний рейс, нужно провести мониторинг пассажиропотока указанных микрорайонов города, - рассказал Рамазан Ляфишев. - Мы проведем эту работу в ближайшее время.

Кроме того, стало известно, что в городе установят 121 дополнительную урну на остановках. А также пригородные и междугородные автобусные маршруты можно будет отслеживать в приложении «Яндекс Карты и Навигатор».