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НовостиОбщество27 ноября 2022 6:44

В Адыгее 10 многодетных мам поздравили с праздником

По всей стране 27 ноября отмечают День матери
Валерия ГОДОВНИКОВА
За воспитание пяти и более детей многодетным мамам вручили дипломы «Материнская слава» и именные премии. Фото: https://t.me/muratkumpilov

За воспитание пяти и более детей многодетным мамам вручили дипломы «Материнская слава» и именные премии. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее 10 многодетных мам поздравили с праздником. За воспитание пяти и более детей им вручили дипломы «Материнская слава» и именные премии.

- Наградами были удостоены: Нуриет Хутова, Сарра Блягоз, Светлана Гершокова, Римма Езугова, Галина Калюжная, Татьяна Молчанова, Марина Дереберина, Кристина Кочнева, Елизавета Шишкина, Мария Женетль, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, женщинам вручили памятные медали в честь 100-летнего юбилея государственности региона. Президент России отметил, что большие семьи уважаемы в нашем обществе. Их поддержка является первоочередной задачей.