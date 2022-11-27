За воспитание пяти и более детей многодетным мамам вручили дипломы «Материнская слава» и именные премии. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее 10 многодетных мам поздравили с праздником. За воспитание пяти и более детей им вручили дипломы «Материнская слава» и именные премии.

- Наградами были удостоены: Нуриет Хутова, Сарра Блягоз, Светлана Гершокова, Римма Езугова, Галина Калюжная, Татьяна Молчанова, Марина Дереберина, Кристина Кочнева, Елизавета Шишкина, Мария Женетль, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, женщинам вручили памятные медали в честь 100-летнего юбилея государственности региона. Президент России отметил, что большие семьи уважаемы в нашем обществе. Их поддержка является первоочередной задачей.