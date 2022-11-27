Алексей Копайгородский

Мэр Сочи поздравил женщин с Днем матери.

- Этот праздник в календаре занимает исключительное место. Значение этого человека громадно, потому что от матери зависит жизнь человеческая, - написал Алексей Копайгородский в официальном тг-канале.

Он пожелал женщинам быть любимыми и счастливыми.

- Дорогие наши мамы! Мы благодарим вас за то, что открыли для нас этот мир, научили нас главным качествам - доброте, порядочности, справедливости, трудолюбию, умению понимать и сочувствовать, действовать и принимать правильные решения! - написал глава курорта.

Напомним, День матери в РФ отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году оно выпало на 27 ноября.