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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 8:24

Еще одна энергоавария оставила без света жителей Карасунского округа Краснодара

Поврежден кабель
Ева МУР
Света нет

Света нет

Еще одна энергоавария оставила без света жителей Карасунского округа Краснодара. Поврежден кабель, питающий подстанцию, сообщают в Единой диспетчерской службе.

- Отключены подстанции «ПШ-402», «ПШ-403», - уточняют в ЕДДС.

Без света сидят жители улиц Сормовская, Тюляева, 30-й Иркутской Дивизии, 8 Марта, Крайняя, Почтовая, Старокорсунская, Фадеева, 1 Мая, Украинская.

Ремонтные бригады работают на месте аварии. О времени ее устранения не сообщается.

Напомним, ранее из-за аварии на сетях без электричества остались жители Прикубанского округа Краснодара. Свет там пока так и не дали.