Света нет

Еще одна энергоавария оставила без света жителей Карасунского округа Краснодара. Поврежден кабель, питающий подстанцию, сообщают в Единой диспетчерской службе.

- Отключены подстанции «ПШ-402», «ПШ-403», - уточняют в ЕДДС.

Без света сидят жители улиц Сормовская, Тюляева, 30-й Иркутской Дивизии, 8 Марта, Крайняя, Почтовая, Старокорсунская, Фадеева, 1 Мая, Украинская.

Ремонтные бригады работают на месте аварии. О времени ее устранения не сообщается.

Напомним, ранее из-за аварии на сетях без электричества остались жители Прикубанского округа Краснодара. Свет там пока так и не дали.