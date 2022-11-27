На трассе «Джубга - Сочи» завершили дорожный ремонт

Дорожные работы приостановят в Новый год

На трассе «Джубга - Сочи» завершили ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росавтодора.

Речь идет об участке в районе 160-го км федеральной трассы А-147.

- Движение открылось в штатном режиме, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе дорожного управления.

Ожидается, что ремонт вскоре закончится и на 117 километре этой же трассы в районе Волконки. Реверс на трассе длиною в 212 километров останется на участке между 143-им и 158-ым километров.

В новогодние праздники все дорожные работы приостановят.