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НовостиОбщество27 ноября 2022 9:04

На трассе «Джубга - Сочи» завершили дорожный ремонт

Речь идет об участке в районе 160-го км федеральной трассы А-147
Ева МУР
Дорожные работы приостановят в Новый год

Дорожные работы приостановят в Новый год

На трассе «Джубга - Сочи» завершили ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росавтодора.

Речь идет об участке в районе 160-го км федеральной трассы А-147.

- Движение открылось в штатном режиме, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе дорожного управления.

Ожидается, что ремонт вскоре закончится и на 117 километре этой же трассы в районе Волконки. Реверс на трассе длиною в 212 километров останется на участке между 143-им и 158-ым километров.

В новогодние праздники все дорожные работы приостановят.