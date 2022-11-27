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НовостиОбщество27 ноября 2022 9:33

В Краснодарском крае подтвердили 46 случаев заболевания коронавирусом

Данные за сутки публикует оперштаб Кубани
Ева МУР
Медики рекомендуют соблюдать правила безопасности

Медики рекомендуют соблюдать правила безопасности

В Краснодарском крае подтвердили 46 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные публикует оперативный штаб.

- Среди зараженных 27 женщин и 19 мужчин. В том числе, 1 ребенок. Возраст пациентов – от 11 месяцев до 85 лет, - уточнили в региональном оперштабе.

Напомним, число заболевших начало снижаться с ноября. Однако медики по-прежнему рекомендуют соблюдать правила гигиены. Коронавирус приобрел симптомы сезонной инфекции, но по-прежнему тяжело протекает у больных хроническими заболеваниями.