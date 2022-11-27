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НовостиОбщество27 ноября 2022 10:23

В Сочи из-за дождя размыло переправу и затопило несколько улиц

Непогода обрушилась на курортный город
Ева МУР
Подтопило дороги в Сочи

Подтопило дороги в Сочи

В Сочи из-за дождя размыло переправу и затопило несколько улиц. На курортный город обрушилась непогода 27 ноября.

Прогноз экстренных служб оправдался. Накануне МЧС предупредило о сильных ливнях с грозой.

- Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет, - сообщили в мэрии Сочи.

Однако частично подтопило несколько улиц. Пострадали больше всего Хостинский и Центральный районы Сочи. В Лазаревском - ночью подмыло переправу через ручей Чухук.

Все последствия оперативно устраняют городские службы.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти до полудня 27 ноября.