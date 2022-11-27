Жителя Кубани осудят за серию преступлений

27-летний мужчина обвиняется в воровстве и употреблении наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кубани предстанет перед судом. 27-летний мужчина обвиняется в воровстве и употреблении наркотиков.

- Обвиняемый, находясь на улице, сорвал с плеча местной жительницы сумку и скрылся, причинив ущерб потерпевшей в сумме около 16 тысяч рублей. Спрятавшись в кустах, мужчина изучил содержимое похищенного аксессуара, забрал мобильный телефон, банковские карты и денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Желая скрыть следы преступления, мужчина поджег пустую сумку с паспортом потерпевшей.

Кроме того, полиции стало известно, что подозреваемый занимался незаконным оборотом наркотиков. Из квартиры злоумышленника изъяли более 80 граммов марихуаны. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.