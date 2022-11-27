Аварию на теплосетях в Центральном округе Краснодара планируют устранить до 22:00 27 ноября

В центра Краснодара устраняют аварию Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

На улице Орджоникидзе, 69 в Краснодаре прорвало коммуникации. Из-за чего сутки жители центра сидят тез тепла и горячей воды. Сейчас на месте аварии идет ремонт, подачу тепла и горячей воды в 84 дома планируют возобновить к 22:00.

- По предварительным данным, от ТЭЦ произошел гидроудар. Участок теплосети диаметром 620 миллиметров пришел в негодность. Сейчас его меняем, - сообщили в Краснодартеплоэнерго.

На участке временно ограничили движение транспорта. Горячей воды и тепла нет в домах на улицах Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина и других.