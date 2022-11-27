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НовостиОбщество27 ноября 2022 11:05

На Кубани план капремонта многоквартирных домов выполнили на 90%

На эти цели выделили около 3 млрд рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
До конца 2022 года в Краснодарском крае работы капремонт завершат еще в 74 домов

До конца 2022 года в Краснодарском крае работы капремонт завершат еще в 74 домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани капремонт провели более чем в 600 многоквартирных домах. В этом году план по улучшению жилищных условий выполнили на 90%.

- Темпы завершения капитального ремонта в 2022 году почти на 30% выше, чем в прошлом году за аналогичный период. Краткосрочный план закрыли 38 районов. В ближайшее время в список добавятся оставшиеся шесть муниципалитетов, - рассказал генеральный директор краевого фонда капремонта МКД Михаил Лысенко.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на проведения ремонта выделили порядка 3 млрд рублей. До конца 2022 года работы завершат еще в 74 домов. На данный момент отремонтировали 428 крыш, 121 фасад и заменили 152 лифта.