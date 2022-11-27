Вениамин Кондратьев поздравил митрополита Екатеринодарского и Кубанского с днем тезоименитства

Фото: администрация Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория с днем тезоименитства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Глава региона посетили торжественную литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара, - сообщили в администрации региона.

Вениамин Кондратьев выразил митрополиту признательность за деятельное участие в жизни Кубани.

- Для нас всех особенно важно, что владыка вместе с народом в это непростое время. Ваше пастырское слово должны слышать во всех приходах. Оно дает людям облегчение, за которым они идут в храм. Это и есть та духовная составляющая, поддерживающая жителей Кубани, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, Вениамин Кондратьев поблагодарил митрополита Григория за работу с молодежью. Владыка в свою очередь отметил, что в непростые времена преобразить мир поможет «спасительная сила, которую дает нам Господь!».