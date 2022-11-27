Видео несущихся по Сочи потоков воды опубликовали в сети

В некоторых районах курорта улицы превратились в грязевые реки Фото: Николай ХИЖНЯК

На Сочи 27 ноября обрушился сильный дождь. В некоторых районах курорта улицы превратились в грязевые реки. Видео несущихся потоков воды опубликовали в сети.

- Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет, - сообщили в мэрии Сочи.

Несмотря на это, большой удар стихии пришелся на Хостинский район. Там дороги заполнены водой. Если выходить из дома, то есть риск по колено утонуть в лужах.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на месте работают специалисты МУП «Водосток». Проводится откачка скопившейся воды.