Мера поддержки оказывается в случае, если предприятиям необходимо дополнительное финансирование. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Промпредприятия Краснодара получили 17 поручительств более чем на 76 млн рублей. Фонд развития бизнеса Краснодарского края оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. За счет поручительств предприятия могут улучшить сое производство.

- Данной мерой поддержки субъект малого и среднего предпринимательства может воспользоваться в случае, если ему не хватает собственных средств на развитие бизнеса, если появляется необходимость в привлечении дополнительного финансирования и отсутствует возможность предоставить залог., - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», предприятиям также доступно микрофинансирование. Предоставляемая сумма варьируется от 500 тысяч до 5 млн рублей. Денежные средства выдаются на срок от семи до 36 месяцев.