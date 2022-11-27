В Сочи проходит молодежный форум «Сочиняй смыслы»

На протяжении трех дней участников ждут мастер-классы по ораторскому искусству и созданию личного бренда. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проходит молодежный форум «Сочиняй смысл». На протяжении трех дней участников ждут мастер-классы по ораторскому искусству и созданию личного бренда. А также бизнес-игра и тренинги.

- Большое внимание уделяется работе с молодежью города. Форумную площадку «Сочиняй смыслы» мы проводим уже не в первый раз, - рассказал начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов. - Такой формат позволяет молодым активным сочинцам приобрести важные для личностной и профессиональной реализации навыки и компетенции.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в рамках мероприятия участники разобьются на команды. Они подготовят программу к праздничным датам, проводимым в Сочи. Свои проекты ребята защитят перед жюри.