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НовостиОбщество27 ноября 2022 12:47

Глава Сочи встретился с жителями Лоо

Живой диалог позволяет формировать программы для развития микрорайонов, основываясь на пожеланиях местных жителей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Алексей Копайгородский провел встречу с жителями Лоо. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Алексей Копайгородский провел встречу с жителями Лоо. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи встретился с жителями Лоо. Алексей Копайгородский рассказал о строительстве новых соцобъектах и газификации.

- В Лоо появятся две школы, пять детских садов, запланирована реконструкция уже существующих объектов с увеличением количества мест. Это касается и двух поликлиник, больницы, Дом культуры и кинотеатра. Если эту концепцию поддержат жители, она будет закреплена в Генплане, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

В этом году в поселке Нижняя Хобза построят и запустят газопровод. А уже к 2025 году в микрорайоне появятся более 63 километров сетей.

Алексей Копайгородский отметил, что именно живой диалог позволяет оперативно решать проблемы. А также формировать программы для развития микрорайонов, основываясь на пожеланиях местных жителей.