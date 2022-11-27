Александра Присюда заняла второе место в соревнованиях, проходивших в Сочи. Фото: Официальный сайт газеты «Тамань»

Спортсменка из Темрюка завоевала «серебро» Первенства России по тхэквондо. Александра Присюда заняла второе место в соревнованиях, проходивших в Сочи. Участница стала одной из лучших в категории 40 килограммов.

- Для Саши это были первые соревнования такого высокого уровня. Она справилась с волнением и показала отличный бой. Мы довольны результатом, - рассказал тренер спортсменки Михаил Ленчевский.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на соревнования прибыло более 2,5 тысяч спортсменов. Среди них были представители более чем из 50 субъектов России.