Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 и 29 ноября

На территории курорта 28 и 29 ноября запланировано отключение электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в «Сочинских электросетях», на территории курорта 28 и 29 ноября запланировано отключение электроэнергии. Жителям города придется какое-то время остаться без света.

28 ноября с 7 до 19 часов обесточены будут несколько улиц города: переулок Ахунский (частично), переулок Юбилейный (частично); ул. Механическая; санаторий «Электроника», санаторий «Зеленая роща»; Дорога на Большой Ахун (частично),Механическая; Восточная (частично), Виноградная (частично), переулок Виноградный (частично), Целинная (частично), Яблочная ЖСТ «Подснежник», ПСЖ «Прохладная Долина», переулок Донской; переулок Теневой, Высокогорная, 60 лет ВЛКСМ 22а, Кавказская, Тельмана (частично), переулок Хлебозаводской 16; Леселидзе, Ленина, Взлетная, Куйбышева, Гоголя; Светогорская, Прогресс, Вологодская; П. Морозова, Ленина, Калинина, Свердлова; Гранатовая, Владимировская, Терновая, Мзымтинская.

- В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах в течение нескольких часов из указанного временного периода, - сообщили в Сочинских электросетях.- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

29 ноября электроснабжение может отсутствовать с 7 до 19 часов на следующих улицах: переулок Виноградный (частично), Лавровая (частично), Виноградная (частично), Крымская (частично), Яблочная (частично), переулок Теневой, Высокогорная, Целинная (частично), СТ "Теплотехник", СНТ «Урожай», Леселидзе, Светогорская, Прогресс, Вологодская, П. Морозова, Ленина, Калинина, Свердлова, Каспийская, Бакинская, Нагуляна и Комарова.