Торжественное закрытие башни Ахун в Сочи проведут 30 ноября

Перед смотровой башней в день закрытия на реконструкцию запланирован ряд мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи 30 ноября пройдет торжественное закрытие башни Ахун. Перед смотровой башней в этот день запланирован ряд мероприятий.

- Отремонтируют фасад здания, каменное ограждение террасы, наружную лестницу и демонтируют поздние пристройки. Реконструкция башни должна привлечь больше внимания туристов к объекту, - рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Сочинского нацпарка Евгения Говядова.

В 12:30 стартует экологическая акция «Ахун преображается», после чего откроется выставка сочинских художников. В 14 часов ожидается торжественная часть. Затем запланирован флешмоб. Участники выстроятся в форме слова «Ахун».

Кроме того, у посетителей с 15 до 17 часов будет возможность бесплатно посетить смотровую башню и посмотреть на красоты курорта.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на реконструкцию башни направят 117 млн рублей. Работы планируют завершить до конца 2022 года.