Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 ноября 2022 14:16

Жители Кубани могут поучаствовать в акции «ДоброЕлка» с 28 ноября по 18 декабря

Подарить радость ребенку может каждый желающий
Валерия ГОДОВНИКОВА
В рамках акции жители могут сделать подарок детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями

В рамках акции жители могут сделать подарок детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Кубани могут поучаствовать в благотворительной новогодней акции «ДоброЕлка». Присоединится можно с 28 ноября по 18 декабря.

- Новый Год — это время чудес и добрых дел. «ДоброЕлка» призвана в первую очередь поддержать особенных ребят, которым очень нужна новогодняя сказка и волшебство. Мечты детей должны исполняться. За нашим участием стоит поддержка семей, которым очень нужна наша помощь, - рассказала руководитель фонда «Край добра» Яна Сторожук.

В рамках акции жители могут сделать подарок детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями. Для участия необходимо зайти на сайт акции доброелка.рф, выбрать открытку с желанием ребенка и нажать кнопку «Подарить». Волонтеры вручат подарки детям в преддверии Нового года.