Жители Кубани могут поучаствовать в акции «ДоброЕлка» с 28 ноября по 18 декабря

В рамках акции жители могут сделать подарок детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Кубани могут поучаствовать в благотворительной новогодней акции «ДоброЕлка». Присоединится можно с 28 ноября по 18 декабря.

- Новый Год — это время чудес и добрых дел. «ДоброЕлка» призвана в первую очередь поддержать особенных ребят, которым очень нужна новогодняя сказка и волшебство. Мечты детей должны исполняться. За нашим участием стоит поддержка семей, которым очень нужна наша помощь, - рассказала руководитель фонда «Край добра» Яна Сторожук.

В рамках акции жители могут сделать подарок детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями. Для участия необходимо зайти на сайт акции доброелка.рф, выбрать открытку с желанием ребенка и нажать кнопку «Подарить». Волонтеры вручат подарки детям в преддверии Нового года.