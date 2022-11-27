Куплю машину поближе. На Яблоновском мосту в сторону Краснодара образовалась пробка

На Яблоновском мосту в сторону Краснодара образовалась пробка
Фото: Мария ЛЕНЦ
На Яблоновском мосту в сторону Краснодара образовалась пробка. Навигатор выделяет дорогу бордовым цветом. Водители ищут любые способы выхода из сложившегося затора.
Водители ищут выхода из сложившегося затора. Фото: скриншот из приложения
- Продам машину, которая ближе к мосту, дорого, - пишет один из водителей в приложении с дорожными картами.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», данный участок дороги продолжает оставаться без движения. Скопление машин начинает уменьшаться в районе улицы Захарова.