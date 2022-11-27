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НовостиОбщество27 ноября 2022 15:01

Куплю машину поближе. На Яблоновском мосту в сторону Краснодара образовалась пробка

Водители предлагают решить проблему разными способами
Валерия ГОДОВНИКОВА
На Яблоновском мосту в сторону Краснодара образовалась пробка

На Яблоновском мосту в сторону Краснодара образовалась пробка

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Яблоновском мосту в сторону Краснодара образовалась пробка. Навигатор выделяет дорогу бордовым цветом. Водители ищут любые способы выхода из сложившегося затора.

Водители ищут выхода из сложившегося затора. Фото: скриншот из приложения

Водители ищут выхода из сложившегося затора. Фото: скриншот из приложения

- Продам машину, которая ближе к мосту, дорого, - пишет один из водителей в приложении с дорожными картами.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», данный участок дороги продолжает оставаться без движения. Скопление машин начинает уменьшаться в районе улицы Захарова.