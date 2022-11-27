В Динском районе завершили реконструкцию зоны отдыха

Площадь обновленной территории - 40 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Новотитаровской Динского района завершили реконструкцию зоны отдыха. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили сквер Таманский. Упор сделали на обустройство спортивной и игровой зоны.

- На территории уложили тротуарную плитку, установили скамейки. Акцент сделали на спортивной и игровой зонах. Специалисты обустроили воркаут, тренажерную и детские площадки с резиновым покрытием. Также в сквере выполнили работы по озеленению, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Площадь обновленной территории - 40 тысяч квадратных метров.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в Краснодарском крае за пять лет благоустроили более 1200 скверов и парков. Это позволило улучшить зоны отдыха. До конца года в крае приведут в порядок более 200 зеленых зон.