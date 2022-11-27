В Адыгее пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей из-за мошенников

За неделю жительница Майкопа перевела аферистам полмиллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее пенсионерка лишилась крупной суммы денег. После общения с мошенниками она потеряла 500 тысяч рублей.

В интернете женщина увидела рекламное объявление о быстром заработке. Перейдя по ссылке, потерпевшую заверили что единственным требованием является пополнение специального счета. На протяжении недели 62-летняя жительница Майкопа перечисляла деньги на неизвестные реквизиты.

- Когда пенсионерка захотела получить свои накопления, вместе с обещанным заработком, ей стали объяснять, что для снятия необходимо произвести дополнительную оплату. Тогда женщина обратилась за помощью к знакомой, чтобы попросить у нее в долг денежную сумму. Та вовремя остановила заявительницу и объяснила, что она связалась с мошенниками, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.