В Краснодаре открылось биеннале современного искусства

В Краснодаре открылось биеннале современной живописи до 4 декабря

В Краснодаре открылась выставка современного искусства. Работы художников представлены в пространстве «Пустое место» до 4 декабря.

- Настоящий художник всегда созвучен с временем, в котором пребывает. Хотелось бы игнорировать достаточно навязчивые штампы "современного искусства", потому что есть большая потребность "выйти из игры", - рассказала куратор биеннале Марина Тевзадзе. - Этот проект об изобразительном искусстве, получившем свободу.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», посмотреть уникальные работы авторов можно по адресу улица Зиповская 5/33. Вход посетителям бесплатный.